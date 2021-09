Bucce cipolle, non buttatele: i motivi vi stupiranno davvero!

Bucce di cipolle? Da oggi vi conviene non gettarle più nella spazzatura. Date un’occhiata anche voi ai motivi per cui è meglio conservarle!

Tra gli ingredienti più versatili della nostra cucina, c’è sicuramente la cipolla. Questo alimento viene utilizzato per dare sapore a molte ricette. La buccia, solitamente, si butta, ma in questo articolo vi faremo capire che non può essere considerata uno scarto.

La buccia della cipolla può rivelarsi molto utile e importante, oltre a farci risparmiare del denaro. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Bucce di cipolle: tutti gli usi possibili!

Nella buccia della cipolla è presente l’allicina che ha delle proprietà antidiabetiche e antitumori. Può essere considerata, dunque, una vera e propria protezione contro batteri e virus.

Ricca di vitamine e sali minerali, poi, rappresenta un’ottima soluzione per chi ha il pollice verde. In che modo? Preparando un infuso a base di bucce di cipolla, infatti, si può ottenere un fertilizzante particolarmente efficace.

Le bucce della cipolla, a contatto con il terreno, potranno favorire il nutrimento di quest’ultimo. In questo modo, le piante diventeranno più resistenti e, al tempo stesso, le radici diventeranno più forti. In poche parole, si potranno neutralizzare i parassiti e prevenire le malattie fungine.

Questo fertilizzante fai da te si può utilizzare su tutte le piante ed è indicato anche per le piante più giovani. Le cipolle, dunque, sono un alimento davvero prezioso e, inoltre, sono davvero molto semplici da reperire in ogni momento.

La buccia della cipolla può rappresentare anche un ottimo rimedio per rendere i capelli più brillanti. In questo caso, bisogna procurarsi 50 g di buccia di cipolla, farla cuocere in acqua a fuoco basso per circa un’ora.

Trascorso il tempo necessario, fate raffreddare la soluzione creata con la buccia di cipolla e, poi, usarla per lavare i capelli. Vedrete che gli effetti saranno visibili sin da subito!

Allora che ne dite, ancora convinti che la buccia di cipolla sia da considerare uno scarto da buttare?