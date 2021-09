Caterina Balivo, vestitino svolazzante e bottone aperto sulla scollatura: “Si vede tutta la tua essenza” – FOTO

Caterina Balivo sembra una ragazzina nell’ultima compilation apparsa sui social: vestitino svolazzante e scollato per la conduttrice più amata di sempre

Nelle scorse settimane, la diatriba tra Manila Nazzaro e Caterina Balivo aveva appassionato la maggior parte degli utenti del web. L’attuale gieffina, durante il provino per il noto reality, aveva confessato di non nutrire particolare simpatia per la conduttrice. Un pensiero che, di fatto, era stato condiviso proprio dalla Balivo. Queste, nello specifico, le parole che Caterina aveva riservato alla collega: “Io lavoro, lei no“.

Archiviata questa parentesi, la 41enne di Aversa non manca di sfoggiare il suo miglior sorriso sui social, complice la vicinanza dei suoi affetti più cari. Proprio oggi, Caterina si è concessa un pranzetto con le amiche del cuore, in cui scatti e riprese non sono certamente mancati.

Caterina Balivo, vestitino svolazzante e bottone aperto sulla scollatura – FOTO

