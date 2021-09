Un fisico da standing ovation per Anna Tatangelo: tenersi in forma è un must, ma anche sfoggiare tutte le sue preziose “novità”. C’è da “impazzire”!

Pronta più che mai per affrontare la sua nuova avventura televisiva nelle vesti di protagonista, la cantante e showgirl nativa di Sora, dopo aver riscontrato un riguardevole successo in virtù dell’uscita sulle scene musicali del suo ultimo album di “Annazero“, la bellissima Anna Tatangelo, desidera però rimanere in forma e presentarsi al meglio per questo imminente duplice debutto sul piccolo schermo.

Con l’ultima finalità di entrare in punta di piedi nelle vite di una coppia a poche ore dal giorno più importante della loro vita, Anna, sembra essere adatta, secondo il parere espresso a più riprese sui vari social di riferimento, sui quali tra l’altro appare primeggiare ormai senza sforzo da svariati mesi, a ricoprire tale delicata responsabilità a partire dal prossimo domenica 3 ottobre. Ma le news su di lei non sembrano finire qui…

Anna Tatangelo, si tiene in forma, leggins stretto, Lato B scolpito, il VIDEO da impazzire

