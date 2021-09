Un uomo di 72 anni è morto in un incidente lungo l’Asse attrezzato, in provincia di Chieti, dopo aver imboccato contromano in auto il raccordo autostradale.

Ancora un incidente mortale sulle strade del nostro Paese. Nel primo pomeriggio di ieri, un uomo di 72 anni ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto sull’Asse attrezzato Chieti-Pescara, nei pressi dello svincolo del Foro Boario. La vittima avrebbe imboccato contromano alla guida della sua auto il raccordo autostradale e, poco dopo, si sarebbe scontrato con un’altra vettura, su cui viaggiavano un uomo di 58 anni e la figlia 30enne. Nell’impatto sarebbe rimasto coinvolto anche un terzo veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

Chieti, imbocca contromano l’Asse attrezzato e si scontra con un’auto: morto un 72enne

Terribile incidente nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 20 settembre, in provincia di Chieti. Due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza dell’uscita del Foro Boario, sul raccordo autostradale Chieti-Pescara.

Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Messaggero, un uomo di 72 anni, Franco Baldi, avrebbe imboccato l’Asse attrezzato contromano alla guida della sua Fiat Punto. Poco dopo, l’utilitaria si sarebbe scontrata frontalmente con un’altra auto, una Ford Ka, sulla quale si trovavano un uomo di 58 anni e la figlia di 30. Un impatto, nel quale sarebbe rimasto coinvolto un terzo veicolo, che non ha lasciato scampo a Baldi.

Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 72enne, morto sul colpo. Feriti in maniera grave e trasportati in ospedale gli occupanti della Ford.

Per i rilievi di legge sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale di Chieti che ora stanno cercando di risalire alla dinamica esatta dello scontro. La Polizia, scrivono i colleghi della redazione de Il Messaggero, ha posto sotto sequestro le due vetture coinvolte nel sinistro.