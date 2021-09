L’incontro in programma questa settimana tra la ministra francese Florence Parly e il ministro britannico Ben Wallace è stato cancellato su richiesta di Parigi.

L’incontro in programma questa settimana tra la ministra delle Forze Armate francese Florence Parly e il ministro della Difesa britannico Ben Wallace è stato annullato su richiesta di Parigi. Lo ha riferito il ministero francese, la cui fonte è stata citata dall’Agence France Presse (AFP). La decisione di Parigi arriva nel bel mezzo di una crisi con Stati Uniti, Australia e Regno Unito, il cui nuovo accordo di partnership strategica anti-Cina, la cosiddetta Aukus, annunciato lo scorso mercoledì (15 settembre) taglia fuori la Francia, e di conseguenza l’Europa, dal progetto strategico di sicurezza nel’Indo-Pacifico.

NON PERDERTI ANCHE >>> Instagram è tossico per i giovani: il progetto Zuckerberg fa paura

Triplo schiaffo per Emmanuel Macron, la Francia e l’Europa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Economic Times (@the_economic_times)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Drammatico naufragio: la madre muore disidratata per salvare i figli

La Francia aveva siglato nel 2016 un contratto da 90 miliardi di dollari australiani (circa 56 miliardi di euro) per la fornitura all’Australia di 12 sottomarini a propulsione diesel. L’accorso era stato bollato come il “contratto del secolo” per le sue dimensioni e la sua portata strategica. La firma congiunta nell’Aukus tra Washington, Canberra e Londra è stato visto come un vero “colpo alle spalle“ dall’Esagono, rappresentato dal capo della diplomazia francese Jean-Yves Le Drian.

Questo sabato (18 settembre) l’alto funzionario ha evocato l’inizio di una “grave crisi” , bollando il nuovo patto come una “menzogna […], un voltafaccia […], una grande crisi di fiducia.” tra i Paesi coinvolti e Parigi. Parlare con Washington, Canberra, ma specialmente con Londra è uno sforzo inutile, ha ribadito il leader della diplomazia francese. “Conosciamo il loro opportunismo permanente.” – ha scherzato pochi mesi dopo la Brexit – “Anche in questo caso la Gran Bretagna resta la quinta ruota del carro.“

Oltre manica, Londra non nega né conferma tale cancellazione. Una fonte del ministero della Difesa britannico ha assicurato: “Il Regno Unito rimane aperto al dialogo con la sua controparte francese con riferimento agli incontri. Continuiamo ad avere uno stretto e fruttuoso rapporto di difesa con la Francia, che resta per noi un alleato fidato.“

Intanto a Bruxelles Unione Europea e Nato guardano preoccupati il pericoloso aumento delle tensioni tra la Francia dei tre alleati del neonato patto Aukus.

Fonte Ouest France