Rosaria Cannavò è stata la protagonista di un evento unico in quel di Sicilia, ha pubblicato delle foto strepitose su Instagram

L’abbiamo conosciuta meglio durante l’esperienza all’“Isola dei famosi” dove nonostante il poco tempo di permanenza, è riuscita a conquistare fan e a creare rapporti di amicizia con gli altri naufraghi.

Stiamo parlando di Rosaria Cannavò, classe 1984, di origine siciliana. Ha esordito come ballerina e showgirl in programmi come “Sarabanda”, “Paperissima sprint”, “Un due tre stalla”. E’ stata poi una meteorina di Skytg24 ed ha partecipato ad “Emigratis”.

Rosaria Cannavò, look strepitosi e sorriso magico – FOTO

Seguita da più di duecentomila follower, Rosaria Cannavò condivide con i fan alcuni momenti delle sue giornate e dopo una serie di scatti delle sue vacanze, ha sfoggiato alcune foto dell’ultimo evento a cui ha partecipato.

Qualche giorno fa si è tenuta la prima edizione del Sicilia Jazz Festival e proprio Rosaria Cannavò ha condotto il grande evento che ha riscosso molto successo. Per l’occasione ha sfoggiato look strepitosi, come vestiti attillati, gonne eleganti accompagnati da tacchi a spillo.

“Tutti gli ‘unposted’ della 1º edizione del Sicilia Jazz Festival. Ringrazio il mio manager @lucanapolimanagement e l’Assessore al Turismo @manlio.messina per questi splendidi giorni a suon di Jazz”. Ha scritto la showgirl sotto al post.

“Bella brava e outfit bellissimi” commenta qualcuno e poi ancora “Sei la donna più bella del mondo”. Qualcun altro aggiunge: “E’ stato bellissimo vederti dal vivo”.

Buona la prima, Rosaria Cannavò ha fatto centro ed è riuscita nel suo intento. Ha guidato un evento magico nella sua Sicilia che tanto ama e della quale non può fare a meno. Accanto a lei, come sempre, amici e famigliari e il suo grande amore che la accompagna ovunque e la sostiene e supporta in ogni situazione.