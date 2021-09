Dopo Juve-Milan la reazione inaspettata: “Che c***o vuoi?”

Ieri sera è andato in scena il posticipo della domenica sera Juve-Milan, terminata in parità per 1-1. Su Instagram però c’è stata una reazione inaspettata da parte di due giocatori delle due squadre rivali

Dopo il posticipo della domenica sera di Serie A Juve-Milan, che è terminata 1-1, c’è stato un piccolo siparietto tra due calciatori delle opposte fazioni.

Si tratta di Mike Maignan e Adrien Rabiot. L’estremo difensore francese ha condiviso nelle proprie storie di Instagram una foto che lo vede protagonista insieme al connazionale e compagno nella Francia ma avversario nel massimo campionato italiano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Juventus-Milan: finisce in pareggio il big match all’Allianz

Juve-Milan, il siparietto tra Mike Maignan e Adrien Rabiot

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

Mike Maignan ha pubblicato quindi una foto mentre si avventa sul pallone durante il match di ieri sera, frenando un’occasione di Adrien Rabiot e come didascalia ha scritto in italiano: “Che c**o vuoi?”. Chissà come avrà reagito lo juventino sebbene, naturalmente, si tratti di uno sfottò visto che i due sono amici e giocano nella stessa Nazionale.

Uno scherzo che è riuscito a raffreddare gli animi degli uomini delle due compagini visto che ieri ci sono state diverse tensioni. Tonali e Dybala infatti sono stati ammoniti entrambi dopo un contatto e poi Rebic e Bonucci hanno avuto qualcosa da dirsi in campo con toni non proprio amichevoli.

Poco prima della rete del pareggio del Milan l’attaccante rossonero ha infatti mimato ai tifosi bianconeri il gesto di stare zitti visto che rumoreggiavano per le proteste proprio del giocatore croato.

A quel punto il difensore della Nazionale italiana è andato d Rebic e, come si legge dal labiale delle riprese delle telecamere, ha detto: “Zitto no, zitto no”. Poco dopo è arrivato il gol dello stesso attaccante di Spalato a zittire davvero i supporter della “Vecchia signora”.

Meno male dunque che sia arrivato il piccolo siparietto dell’ex portiere del Lille a mettere pace dopo una partita molto tesa e l’ha fatto scherzando e in lingua italiana verso l’amico e compagno di Nazionale.