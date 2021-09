Elettra Lamborghini, la visuale dal basso illustra due occhi di ghiaccio: favolosa anche così – FOTO

La cantante e “twerkina”, Elettra Lamborghini scatta in pole position tra le preferenze di giornata dei fan: i dettagli di uno sguardo spaziale.

Non poteva iniziare meglio di così, l’autunno per Elettra Lamborghini. La web influencer e opinionista tv incanta i followers di Instagram con un primo piano di assoluto valore.

La bellezza è all’ordine del giorno anche per lei. Se sul proprio profilo Instagram stenta a pubblicare immagini o videoclip di giornata, la neo sposa dello scatenato, Dj Afrojack utilizza la componente “Stories” del suo profilo per accontentare tutti.

E’ proprio in una delle ultime videoclip di Instagram che si realizza il sogno di ciascuno degli appassionati di vederla da così vicino. Ormai la specialista nel ballo del “Twerk” è entrata a pieno ritmo nei cuori dei fan.

La cantante bolognese se non riesce a far parlare di sè, in prima persona, ci pensano gli altri al suo posto. Basta vedere gli ultimi dettagli della performance da twerkina adattata di Federica Nargi a “Tale e Quale Show“. Prestazione al termine della quale ha ricevuto una meritata standing ovation dal pubblico e la benedizione della diretta interessata

Elettra Lamborghini, lo sguardo perso nel vuoto crea effetti speciali: stupenda – FOTO

