Fantacalcio, consigli sulla formazione da schierare nella quinta giornata di campionato

Riparte il campionato di Serie A con il primo turno infrasettimanale della stagione, valido per la quinta giornata: i consigli su chi schierare al Fantacalcio.

Il campionato non si ferma. Ieri sera si è conclusa, con il Monday Night Udinese-Napoli, la quarta giornata e oggi andranno in scena le prime gare del quinto turno. Ad aprire il primo turno infrasettimanale della stagione saranno Bologna-Genoa (alle 18:30), Atalanta-Sassuolo (20:45) e Fiorentina-Inter (20:45). I fantallenatori, appresi i voti della precedente giornata, sono già pronti a schierare la formazione nelle rispettive leghe.

Fantacalcio, quinta giornata: probabili formazioni e consigli su chi schierare

Alle 18:30 con la prima gara in programma, Bologna-Genoa, prenderà il via il quinto turno del campionato di Serie A.

Il fischio iniziale al Dall’Ara sancirà anche l’avvio della giornata di Fantacalcio con gli appassionati che dovranno prima schierare la formazione cercando di individuare i migliori 11 da mandare in campo sperando di far il più punti possibile. Per tale ragione, vi forniamo le probabili formazioni delle dieci gare e i consigli su chi puntare partita per partita.

Bologna-Genoa: martedì 21 settembre, ore 18:30

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Touré, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Pandev.

Consigliati: De Silvestri (B), Svanberg (B), Soriano (B), Arnautovic (B), Criscito (G), Fares (G), Destro (G).

Atalanta-Sassuolo: martedì 21 settembre, ore 20:45

Atalanta (3-4-2-1) Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Harroui; Berardi, Djuricic, Boga; Scamacca.

Consigliati: Zappacosta (A), Gosens (A), Zapata (A), Maxime Lopez (S), Berardi (B), Boga (S).

Fiorentina-Inter: martedì 21 settembre, ore 20:45

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Consigliati: Callejon (F), Torreira (F), Vlahovic (F). Skriniar (I), Dumfries (I), Calhanoglu (I), Lautaro Martinez (I).

Salernitana-Verona: mercoledì 22 settembre, ore 18:30

Salernitana (3-4-1-2) Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M.Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribéry; Simy, Bonazzoli.

Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic Barak; Caprari, Simeone.

Consigliati: Ribéry (S), M. Coulibaly (S), Simy (S), Montipò (V), Faraoni (V), Lazovic (V), Caprari (V).

Spezia-Juventus: mercoledì 22 settembre, ore 18:30

Spezia (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Maggiore, Bourabia, Sala; Verde, Antiste, Gyasi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Kean.

Consigliati: Maggiore (S), Bourabia (S), Gyasi (S), Szczesny (J), Cuadrado (J), Chiesa (J), Dybala (J).

Cagliari-Empoli: mercoledì 22 settembre, ore 20:45

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Mancuso.

Consigliati: Cargno (C), Nandez (C), Joao Pedro (C), Marchizza (E), Bajrami (E), Mancuso (E).

Milan-Venezia: mercoledì 22 settembre, ore 20:45

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

Consigliati: Maignan (M), Theo Hernandez (M), Brahim Diaz (M), Rebic (M), Henry (V).

Sampdoria-Napoli: giovedì 23 settembre ore 18:30

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Askildsen, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Consigliati: Augello (S), Candreva (S), Caputo (S), Zielinski (N), Osimhen (N), Lozano (N).

Torino-Lazio: giovedì 23 settembre ore 18:30

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Pobega; Sanabria.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Consigliati: Mandragora (T), Ansaldi (T), Sanabria (T), Hysaj (L), Milinkovic-Savic (L), Immobile (L), Luis Alberto (L).

Roma-Udinese: giovedì 23 settembre ore 20:45

Roma (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Pussetto.

Consigliati: Rui Patricio (R), Pellegrini (R), Mkhitaryan (R), Abraham (R), Stryger Larsen (U), Pereyra (U), Deulofeu (U).

La formazione ideale per la quinta giornata

Formazione ideale (3-4-3): Maignan (Milan); Karsdorp (Roma), Zappacosta (Atalanta), Theo Hernandez (Milan); Mkhitaryan (Roma), Fabian Ruiz (Napoli), Calhanoglu (Inter), Chiesa (Juventus); Joao Pedro (Cagliari), Leao (Milan), Abraham (Roma).

Chiuso il turno infrasettimanale, le società torneranno subito in campo per la sesta giornata che prenderà il via sabato 25 settembre con i primi anticipi.