La bella conduttrice Filippa Lagerback ha condiviso una serie di foto su instagram in ci fa il paragone di una location a distanza di anni

Filippa Lagerback ha condiviso su instagram una serie di foto dove è ritratta in un luogo magnifico. La conduttrice in quel posto ci era già stata però, 6 anni prima e con gli stessi identici abiti. Ha infatti condiviso alcune foto del 2016 e del 2021 per far vedere le differenze che praticamente sono inesistenti perché lei è sempre uguale. Lei stessa ha scritto:“Foto 1-2-3-5-7 sono del 2021, foto 2-4-6 sono del 2016. Stesso posto, stessi capi in valigia, stesse foto. Forse ho perso troppo letteralmente il consiglio: non cambiare mai”.

Filippa Lagerback la donna che non cambia mai

La bella conduttrice non cambia mai, passano gli anni ma lei rimane immutata, bellissima e uguale. Il paragone che ha fatto recentemente su alcune foto scattate nel 2016 e alcune nel 2021 nello stesso posto e con gli stessi abiti la dicono lunga. Oggi è il compleanno della bella Lagerback e compie 48 anni. Nelle stories instagram alcuni amici hanno condiviso degli scatti della conduttrice da giovane su varie riviste di moda, era davvero sensuale e bellissima. Ha iniziato infatti la sua carriera come fotomodella e poi nel 1993 ha ottenuto successo con lo spot pubblicitario della birra Peroni.

Successivamente ha esordito anche in un film al cinema dal titolo Silenzio..si nasce di Giovanni Veronesi. Nel 1998-1999 è apparsa invece in televisione accanto a Fiorello con il Superball su canale 5. Da qui inizia la sua carriera di conduttrice su Mediaset e la Rai. Ha condotto diversi programmi musicali e anche qualche reality come La Fattoria. Dal 2005 conduce al fianco di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Nel 2013 è stata anche una delle proclamatrici del Festival di Sanremo.

In Italia però la bella svedese non ha trovato solamente lavoro ma anche l’amore. Nel 2001 infatti ha conosciuto l’amore della sua vita Daniele Bossari dal quale ha avuto una figlia Stella nata nel 2003. I due si sono sposati recentemente, nel 2018 dopo che Bossari è uscito dal Grande Fratello Vip, luogo in cui ha fatto la proposta alla sua amata davanti a milioni di italiani.