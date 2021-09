Benedetta Mazza stende i fan con una serie di foto mozzafiato che hanno già fatto il giro del web. Che spettacolo

Da tutti conosciuta per aver partecipato a “Miss Italia 2008″, aggiudicandosi il quinto posto. Oggi è una conduttrice e attrice molto seguita dal web dove non perde occasione di mostrarsi con scatti bollenti.

Stiamo parlando di Benedetta Mazza, classe 1989, che con la sua bellezza e il suo talento ha conquistato il pubblico italiano che la supporta e sostiene da anni. Qualche tempo fa ha partecipato al “Grande fratello vip” dove si è lasciata andare ed ha sfoggiato il meglio di sé.

Benedetta Mazza, tubino nero e sguardo accattivante – FOTO

Seguita da quasi quattrocentomila follower, Benedetta Mazza non rinuncia a farsi notare con degli scatti strepitosi. Semplicità e naturalezza sono i suoi punti forti, non ha niente da nascondere e non usa i filtri per essere più bella.

Anche gli outfit rispecchiano la sua personalità, mai fuori luogo e sempre sul pezzo. L’ultimo post consiste in una serie di foto scattate in una stanza dove la Mazza sfoggia un tubino nero aderente. I capelli sono sciolti e il trucco quasi assente.

“La luce della finestra del mio salone e @jinnyminnypinny come fotografa. Ma la cosa speciale è che sto indossando un look di @wolford”. Scrive sotto al post e subito piombano commenti e like come: “Fisico da urlo” e poi ancora “Meravigliosa sei super bellissima”. Qualcun altro aggiunge: “No va beh, che bo**”.

Ancora una volta Benedetta Mazza ha fatto centro ed ha conquistato i suoi fan con tutta la sua bellezza. Sensualità ed eleganza non mancano mai. La conduttrice è uno spettacolo della natura e i follower la apprezzano e non possono fare a meno di seguirla e supportarla in ogni situazione.