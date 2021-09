Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne ha raccontato del suo appuntamento con Filiberto ma parlato anche di qualcosa di molto spiacevole…

Gemma Galgani ha avuto il suo primo appuntamento di questa stagione a Uomini e Donne. È uscita con Filiberto, uno degli uomini del parterre maschile che ha litigato con Tina Cipollari durante le prime puntate. Purtroppo questa non simpatia non è bastata a farli entrare in sintonia, quando hanno deciso di uscire per un’esterna. Hanno bevuto un cocktail insieme e Filiberto l’ha riempita di complimenti, ma tutto ciò ha fatto solamente sentire a disagio Gemma che non si è trovata bene insieme a lui.

Uomini e Donne, Gemma Galgani rivela: “Ho fatto un incidente” Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a U o m I n I e D o n n e ( @ u o m I n I e d o n n e) Quando Filiberto è entrato in studio oggi per parlare dell’esterna, ha subito chiesto a Gemma come stesse. Una domanda che ha incuriosito tutti, perché era evidente dal suo tono di voce che ci fosse un vero interesse nello scoprirlo. A questo punto, Maria De Filippi è intervenuta per chiarire questa cosa: “Gemma ha fatto un incidente, è stata tamponata ma per fortuna non è successo nulla di grave“. A questo punto, Tina ha fatto notare con ironia che oramai Gemma ha “l’air bag” che la protegge. Una battuta che ha divertito tutti, sorprendentemente anche Gemma che ha sorriso alle parole dell’opinionista. Dopo aver parlato di questo, sono passati a discutere della loro esterna ed è qui che per Filiberto è arrivata la cattiva notizia, che però non è stata neanche troppo inaspettata.

Gemma ha ringraziato Filiberto per il suo interesse e gli ha detto di non essere stata bene in esterna con lui. Così i due hanno deciso di mettere un punto alla loro frequentazione.