Giorgia Palmas ha pubblicato poco fa una foto da perdere il fiato. Gambe memorabili in vista: una dea fantastica.

La sexy giornalista, Giorgia Palmas ha fatto il pieno di likes in seguito all’ultima foto pubblicata su Instagram.

Diversi followers stanno commentando proprio in queste ore uno degli scatti di maggiore incidenza della showgirl. Mamma a tempo pieno per i suoi figli, Giorgia spende per loro tempo prezioso in questo periodo, ma non si risparmia dal regalare sorrisi e soddisfazioni ai propri fan.

L’attrice italiana di provenienza sarda ha dato già spettacolo in occasione delle vacanze estive, che hanno contribuito a rimettere in discussione l’immagine divina della sua lodevole femminilità.

Sotto l’ombrellone c’è stato modo di esaudire tutti i sogni dei followers, scatenati di fronte ad una bellezza monumentale che lascia il segno ad ogni ora della giornata.

Ora che i sogni di mezza estate sono stati accantonati, Giorgia è tornata a far rumore, tra le quattro mura di casa: vediamo i dettagli

NON PERDERTI ANCHE —> Caterina Balivo, vestitino svolazzante e bottone aperto sulla scollatura: “Si vede tutta la tua essenza” – FOTO

Giorgia Palmas, lo scatto sul divano di casa manda in tilt i fan – FOTO

PER VEDERE LO SCATTO DI GIORGIA PALMAS, VAI SU SUCCESSIVO