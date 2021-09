Giulia de Le Donatella si supera. La visuale è vietata ai minori: i fan non resistono. Uno spettacolo a luci rosse

Silvia e Giulia Provvedi sono le gemelle belle e pazze del web. Le due, che si sono fatte conoscere come duo musicale, Le Donatella, sono esplose poi come fenomeno televisivo vincendo “L‘Isola dei Famosi” per poi passare anche attraverso la casa più spiata d’Italia, quella del “Grande Fratello Vip” dove si sono fatte conoscere a fondo dal loro pubblico.

Ma è da tempo ormai che sono un vero fenomeno del web, ed in particolare dei social. Spopolano su Tik Tok e Instagram con i loro balletti a metà tra il sensuale e l’ironico, senza poi contare gli scatti audaci che non mancano mai sul loro profilo che da sempre condividono.

Silvia è mamma da un po’ ormai ed è decisamente più contenuta, Giulia, spirito libero del gruppo, riesce a frenarsi di meno e spesso si concede in tutta sé stessa.

Giulia de Le Donatella a luci rosse: tre scatti fuori controllo

