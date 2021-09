“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 21 settembre: il segreto di Tina

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 settembre: Tina rivela un suo segreto a Gabriella. Adelaide è molto preoccupata.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Tina Amato tornare in città. La cantante è finita per sbaglio sul set del nuovo shooting per la copertina del Paradiso Market ed è stata in seguito scelta da Vittorio per comparire nel primo numero. Agnese è felice che la sua famiglia sia finalmente riunita, ma non sa che suo marito le nasconde un terribile segreto. Nel frattempo Adelaide è stata avvertita dell’arrivo in città di Flora Ravasi. Dopo il ritrovamento del corpo di Achille, le cose si complicano per la Contessa e per Umberto Guarnirei. Perché la figlia illegittima di Achille Ravasi è qui e cosa vuole da loro?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 settembre: Flora Ravasi è in città

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Flora Ravasi arriverà in città. Dopo aver perso tutte le sue valige, la figlia di Achille Ravasi sarà costretta a recarsi al Paradiso per fare compere. Qui darà prova di essere una grande esperta di tendenze e lascerà tutte le Veneri a bocca aperta grazie al suo buongusto. La donna scoprirà inoltre di aver ereditato un’ingente cifra da parte del padre ormai defunto.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Tina Amato si confiderà con Gabriella. La ragazza racconterà all’amica di lunga data che il suo matrimonio con Sandro Recalcati è finito da un pezzo. È ora per lei di voltare pagina.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda martedì 21 settembre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione!