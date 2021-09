“Mai pensato”. Jane Alexander dice basta. La supposizione su di lei che proprio non le va giù – FOTO

Jane Alexander. La talentuosa attrice britannica di sangue blu usa i suoi canali social per controbattere alle convinzioni che di solito gli altri hanno su di lei

Una procace donna dai capelli rossi del cinema mondiale è ricordata per una citazione storica detta in un film cult degli anni ’80: “Io non sono cattiva; è che mi disegnano così”. Stiamo parlando della fittizia Jessica Rabbit, personaggio di fantasia, dalle forme conturbanti.

Per una strana coincidenza, un’altra donna procace dai capelli rossi, in carne e ossa, si ritrova ad affrontare lo stesso “problema”. L’attrice britannica Jane Alexander si sfoga sul suo seguitissimo profilo su Instagram. Ha un seguito di oltre 216mila follower a cui sente, finalmente, di dire basta alle congetture sul proprio conto.

Jane Alexander, divina a letto: indosso solo la camicia

Jane Alexander è nota al grande pubblico italiano per aver prestato il volto all’antagonista principale di una delle serie di maggior successo degli anni duemila, ossia la marchesa Lucrezia Van Necker Beauville in “Elisa di Rivombrosa” per la regia di Cinzia TH Torrini.

Quel ruolo le è rimasto cucito addosso al punto che spesso qualcuno sovrappone alla sua personalità reale, dolce e alla mano, quella che invece ha finto per esigenze di copione. É ora di dire basta. Così l’attrice affida al web il suo sfogo. Scrive infatti: “Per chi quel giorno era assente, ripetete con me: io non sono cattiva. Sono un’attrice che interpreta spesso la parte della stronza perché ho una fisicità imponente, sono alta, con la mascella pronunciata, capelli rossi e dopotutto mi riesce bene quello sguardo perfido, ok?”.

Sicuramente è bene sottolineare il talento straordinario di Jane Alexander che è riuscita a dare sfumature così veritiere ai suoi personaggi, tanto da riuscire a confondere il pubblico più ingenuo.

Le sue parole sono associate a uno scatto di elevata carica sensuale in cui, in ginocchio su un letto, indossa una candida camicia bianca e una canotta, lasciando scoperte le sue lunghe gambe. L’espressione è serena, velatamente sorridente. Continua: “Ora guardando questa foto, e guardatela bene, vi sembro così cattiva? Vi aiuto io, la risposta è no. Cavolo, no! Polemica oggi, forse, ma cattiva… no”.

Tanti i commenti di solidarietà giunti sul suo profilo tra cui spiccano due di altrettanti personaggi vip. Marina La Rosa scrive “A me questa foto fa pensare a tutt’altro. Nè cattiveria, nè bontà. Ma questo è un altro capitolo”. Anche la diva Sandra Milo interviene in difesa dell’attrice: “Mai neppure pensato”.