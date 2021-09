“Mamma mia, che splendore”. Laura D’Amore, l’hostess più bella d’Italia, è pura sensualità. La scollatura fa girare la testa – FOTO

Laura D’Amore. L’hostess più famosa e seducente d’Italia mette a segno un altro punto con la condivisione di una foto ad alto livello di sensualità. La bellezza prende il volo

Prendendo un volo Alitalia potreste avere la fortuna d’incappare in una delle tratte in cui è in servizio la splendida hostess Laura D’amore. La donna, classe 1982, è di origine pugliese ma ormai è siciliana d’adozione, non mancando mai di riservare parole di affetto per la città che l’ha accolta tra le sue braccia: Catania.

Tuttavia, le sue più grandi passioni (la moda e i viaggi), l’hanno portata in giro per il mondo, facendo esperienze importanti che hanno temprato il suo carattere e l’hanno formata dal punto di vista professionale.

NON PERDERTI ANCHE — > Barbara D’Urso vola in alto dopo la caduta, lei risponde con gambe chilometriche e addosso solo la camicia – FOTO

Laura D’Amore: la scollatura vertiginosa mentre gusta un piatto prelibato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Una giovanissima Laura D’amore, terminata la scuola superiore, si trasferì appena maggiorenne a Perugia, conseguendo una laurea in Marketing e pubblicità, con il massimo dei voti. Parallelamente partecipò a diversi concorsi di bellezza, mettendo a frutto la sua avvenenza innegabile.

Ne seguì nel tempo un’esperienza nella Repubblica Domenicana dove ha insegnato nella prestigiosa scuola Dante Alighieri. Tuttavia, dentro di lei ha avvertito l’esigenza di tornare in Italia dove ha frequentato la Job Master School per un Master in Pubblicità ed Eventi.

Proprio in questo periodo ha iniziato due carriere che difficilmente qualcuno avrebbe pensato potessero essere complementari, quella di hostess di volo per la compagnia aerea Alitalia e di star del web.

Ad oggi Laura D’Amore è seguita da una platea di 825mila follower sul suo profilo Instagram, fatto che la rende una delle influencer più gettonate del paese. Alterna foto di attimi privati a scatti pubblicitari, inserendo soprattutto la sua grande passione per i viaggi e per il lavoro come assistente di volo.

Sono molti i passeggeri che chiedono di poter essere inseriti nelle tratte in cui lei è presente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Adele in love. La cantante, in splendida forma, pubblica le FOTO con il suo nuovo amore

L’ultimo post condiviso su internet la vede nella “sua” Catania, mentre gusta un piatto di gustosissimo di wakame e sushi. La scollatura è prorompente, mettendo in mostra le sue forme mozzafiato e il segno evidente dell’abbronzatura, simbolo che l’estate è ancora un ricordo recente.

“Beato il fotografo” – scrive qualcuno tra i commenti. “Mamma mia, che spledore che sei” – fa eco un altro fan, elogiando il suo fascino strepitoso.