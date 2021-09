“Love is in the Air” anticipazioni 21 settembre: problemi per il matrimonio

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca! Non finiscono i problemi tra Eda e Serkan, anche adesso che stanno per sposarsi

Siamo al secondo appuntamento della settimana con Love is in the Air, e i preparativi per il matrimonio di Eda e Serkan sono nel pieno caos. I due sposi si stanno preparando alla notte dell’henné, per rispettare la tradizione così come vuole Semiah, e Serkan per riuscire a fare tutto stila una lista di cose da fare e incarica i suoi collaboratori. Serkan spera che tutto riesca ad essere perfetto, così che lui ed Eda non abbiano più ostacoli e possano sposarsi in tranquillità senza che nessuno si metta tra loro due.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Erderm, invece, riceve l’incarico del cibo: deve occuparsi di preparare da mangiare a tutti i presenti della festa. Gli invitati della festa dell’henné vengono spiati dagli uomini di Melih, ma tra i festeggiamenti nessuno se ne rende conto. La strada verso le nozze di Eda e Serkan sembra piuttosto lunga ma soprattutto non priva di problemi e di altri ostacoli. Intanto continuano a spulciare le varie tradizioni e tra queste c’è quella di inviare regali alle rispettive famiglie: Eda tra i doni arrivati da parte della famiglia del suo futuro sposo Serkan Bolat però non trova i cristalli di zucchero, che sono importanti per preparare un tipico sorbetto sempre molto importante per la tradizione del matrimonio turco.

Per scoprire come procederanno i preparativi del matrimonio, non ci resta da fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani su canale cinque.