“Love is in the Air” anticipazioni 22 settembre: una corsa contro il tempo

Love is in the Air è la serie tv turca più amata del momento. Eda e Serkan stanno finalmente per sposarsi ma qualcosa potrebbe andare storto a causa delle tradizioni

Love is in the Air è senza ombra di dubbio una delle serie più amate del momento. Cominciata a giugno qui in Italia, ad oggi è seguitissima e fa tutte le volte record di ascolti. Be’, soprattutto adesso che i telespettatori hanno ricevuto una bellissima notizia: dopo tanta sofferenza, Eda ha chiesto a Serkan di sposarla e adesso stanno preparando il loro matrimonio. Hanno una sola condizione da rispettare: devono tenere conto della tradizione e sarà probabilmente proprio questa a portarli fuori strada.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —>>> 21 Settembre. “Che barba, che noia” questi ultimi undici anni senza di LEI: il ricordo indelebile

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a L o v e I s I n T he A I r ( @ e d a. s e r k a n i t a l i a)

Infatti, nei regali che Eda ha ricevuto da parte della famiglia di Serkan, non ha trovato i cristalli di zucchero che le occorrono per la tradizione. Serkan che ha incaricato i suoi collaboratori di occuparsene, non sa come spiegarsi questa cosa. Eda lascia sua zia Ayfer che è disperata e corre dal suo futuro marito per metterlo al corrente di questo problema. Così promette ad Eda che riuscirà a risolvere questo problema, ma improvvisamente tutti i cristalli sembrano essere spariti dalla faccia della Terra. Non trovarli potrebbe rappresentare un vero e proprio problema per loro che devono assolutamente rispettare la tradizione e fare tutto in tempo per il giorno del loro matrimonio, che si sta avvicinando sempre di più.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —>>> Alfonso Signorini è crisi totale: la notizia che nessuno voleva leggere. I dettagli

Riusciranno Eda e Serkan a realizzare il loro sogno d’amore e diventare moglie e marito? Per scoprirlo, non ci resta da fare altro che attendere i prossimi episodi e vedere se troveranno questi famosi cristalli di zucchero.