“Spegne la sete di ogni creatura vivente”, Lucia Javorcekova strizza il reggiseno, bomba di passione vietata i minori: ad alta temperatura – FOTO

Lucia Javorcekova si mostra come una bellezza straripante da ogni dove. Le inquadrature bollenti infiammano il web: travolgente.

Semplicemente strepitosa la bella Lucia Javorcekova. La supermodella straniera sprizza pura passione da tutti i pori di una corporatura immensa, figlia di “Afrodite”.

Durante l’estate ha dato libero sfogo alle specialità del suo repertorio, talvolta in compagnia della new entry amorosa della sua vita. La coppia sembra fatta davvero l’una per l’altra. Agli occhi dei fan i due consorti appaiono come due “Bronzi di Riace” con quel fisico marmoreo che li contraddistingue dalla concorrenza.

La straripante diva di Tulum, in Messico ha un’energia da vendere pazzesca, condita da forme e curve che vanno oltre ogni immaginazione. A giudicare dagli scatti sensazionali postati sui social, Lucia sembra avere un debole per il mare.

Non a caso in più circostanze i fan l’hanno etichettata come “sirena” assoluta, figlia del Dio Nettuno. La brezza marina e le continue esposizioni al sole per l’abbronzatura fanno di lei una bellezza che produce gli stessi effetti, per tutto l’anno

NON PERDERTI ANCHE — > Barbara D’Urso vola in alto dopo la caduta, lei risponde con gambe chilometriche e addosso solo la camicia – FOTO

Lucia Javorcekova e un primo piano da incorniciare: bellezza sublime e senza rivali – FOTO

PER VEDERE I DETTAGLI DELLO SCATTO, VAI SU SUCCESSIVO