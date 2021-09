Meteo: le previsioni per martedì 21 settembre 2021

Come sarà il meteo per la giornata di oggi martedì 21 settembre 2021? Vediamo le previsioni nel dettaglio.

Un tempo instabile su gran parte della Penisola, la giornata di oggi sarà molto variabile e l’incertezza la fa da padrona. In questi giorni l’Italia rimarrà sotto la morsa della bassa pressione.

Il bel tempo ha i giorni contati, mancano circa 10 giorni alla fine di settembre e stiamo avendo le prime avvisaglie del mal tempo che ci aspetterà. Da quello che si prevede sarà un autunno con temperature molto rigide.

Dobbiamo tirare fuori i giubbini? Probabile

Le previsioni per oggi martedì 21 settembre regalano un tempo decisamente incerto, ma vediamo meglio nel dettaglio.

NORD

Al Nord il tempo sarà da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso, le piogge cadranno a carattere temporalesco in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Nella morsa dell’anticiclone anche le Alpi e la Liguria. Le temperature oscilleranno tra i 23° ed i 28°.

CENTRO

Al Centro il cielo sarà prevalentemente sereno anche se sono previsti temporali sull’ Appennino centro-settentrionale, la Sardegna orientale la Toscana ed il Lazio. Le temperature oscilleranno tra i 27° ed i 29°.

SUD

Al Sud cielo prevalentemente nuvoloso, non sono previste precipitazioni ma le temperature subiranno un abbassamento che oscilleranno tra i 27° ed i 29°. Fatta eccezione per la Sicilia che toccherà i 30°, un clima decisamente ancora estivo.

Martedì 22 settembre avremo l’equinozio di autunno ed alle 19.21 (ora italiana) possiamo salutare l’estate 2021. In arrivo è prevista la perturbazione n.5, diretta in Italia dalla Penisola iberica che si sposta lentamente verso est. Questo potrebbe determinare un peggioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di mercoledì e giovedì, soprattutto in Sardegna. Le temperature resteranno stazionarie, è previsto qualche abbassamento al Nord ma nulla di preoccupante al momento.

Quello di quest’anno sarà un autunno piuttosto freddo che lascerà spazio ad un inverno molto rigido. Il consiglio è quello di rafforzare il sistema immunitario con vitamina C e B così da poter affrontare la brutta stagione al meglio.