Miryea Stabile, lo spacco inguinale arriva fino al fondoschiena. La FOTO “sublime”

Scatto a luci rosse per la meravigliosa Miryea Stabile. Lo spacco inguinale scopre le gambe divine e il fondoschiena di marmo

Miryea Stabile ha recentemente festeggiato il proprio 24esimo compleanno, circondata dagli amici di lunga data, ma anche da coloro che sono entrati nella sua vita solamente di recente. La bellissima modella, mediante le Instagram stories, ha condiviso una serie di scatti in cui è apparsa al fianco degli ex colleghi de “La Pupa e il Secchione” e de “L’isola dei Famosi”. Dopo i festeggiamenti, è arrivato il tanto atteso post con cui l’ex naufraga ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito all’allestimento della festa. La gonna inguinale, aperta sul davanti, ha messo in evidenza le parti migliori della modella.

NON PERDERTI ANCHE —> “Gf Vip”, esplode la rabbia tra due concorrenti: “Mi hai tromb**o e basta”. Accuse gravissime

Miryea Stabile, lo spacco inguinale arriva fino al fondoschiena – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea (@miryeastabile)

NON PERDERTI ANCHE —> Caterina Balivo, vestitino svolazzante e bottone aperto sulla scollatura: “Si vede tutta la tua essenza” – FOTO

Il 16 settembre scorso, la bellissima Miryea Stabile festeggiava il traguardo dei 24 anni. L’ex naufraga, nel corso della recente esperienza a “L’isola dei Famosi”, ha in realtà dimostrato di essere molto matura per la sua giovane età. Il suo coraggio e la sua determinazione l’hanno infatti portata ad un passo dalla finalissima. Per celebrare il proprio compleanno, la modella ha deciso di circondarsi dei suoi amici. Tra i compagni che l’avevano affiancata nel corso dell’avventura in Honduras, non potevano mancare Valentina Persia, Matteo Diamante e Daniela Martani, con i quali Miryea è rimasta in ottimi rapporti.

Solamente poche ore fa, la modella ha deciso di pubblicare un post per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della festa. “Il giorno del mio compleanno mi sono sentita una princess a tutti gli effetti con questo vestito!“: queste le parole di Miryea in riferimento al meraviglioso outfit indossato. La gonna azzurra, dotata di uno spacco vertiginoso, ha offerto la visuale delle sue gambe divine e del fondoschiena di marmo.

Sulla sua bellezza, i followers non possono che essere d’accordo. Questi i commenti apparsi sotto al post a pochi minuti dalla pubblicazione: “Sublime“, “Semplicemente splendida“, “Ti meriti tutto“.