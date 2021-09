Pericolosa fuga di dati dal Regno Unito: svelati 250 nomi di traduttori afgani

Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha annunciato l’avvio all’inchiesta dopo l’errata divulgazione di dati di interpreti afgani.

Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha annunciato l’apertura di un’inchiesta dopo l’errata divulgazione di dati personali di interpreti afgani. Secondo quanto riporta la BBC, la violazione coinvolge almeno 250 traduttori che lavoravano al servizio per le forze armate del Regno Unito. I dati sarebbero stati erroneamente copiati in un’e-mail del Dipartimento della Difesa, consentendo a tutti i beneficiari del messaggio di leggere i dati sensibili dei destinatari, compresi nomi e foto associati.

We told the Afghans who helped our British forces that we would keep them safe, but this data breach has needlessly put lives at risk.

Ministers must now urgently step up efforts to get these Afghans safely to the UK. https://t.co/mS5DSrevNI

— John Healey MP (@JohnHealey_MP) September 20, 2021