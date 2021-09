Precipita dal balcone dell’albergo: turista muore dopo un volo di tre metri

La scorsa notte, un turista americano di 43 anni è morto precipitando dal balcone di un albergo nella baia di Paraggi, località nei pressi di Portofino (Genova).

Tragedia durante la scorsa notte a Portofino, in provincia di Genova. Un turista di 43 anni è deceduto dopo essere precipitato dal balcone dell’albergo in cui alloggiava insieme alla moglie. Il 43enne pare fosse rimasto bloccato in terrazzo e, nel tentativo di calarsi a terra, è caduto nel vuoto da un’altezza di circa tre metri piombando al suolo. Vani i tentativi di soccorso dei medici del 118 che ne hanno potuto solo constare il decesso. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri.

La scorsa notte, tra lunedì 20 e martedì 21 settembre, un uomo è deceduto dopo essere precipitato dal balcone di un albergo, sito nella baia di Paraggi, località nei pressi di Portofino, in provincia di Genova.

La vittima è un turista americano di 43 anni in vacanza in Italia con la moglie. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, riporta la redazione del quotidiano Repubblica, il 43enne e la coniuge stavano trascorrendo la serata nella terrazza della stanza in cui alloggiavano. Ad un certo punto, la coppia si sarebbe accorta di essere rimasta in balcone dato che la porta finestra non si apriva. L’uomo, che aveva provato a contattare il personale della struttura senza successo, ha deciso di calarsi scavalcando il parapetto, ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza di circa tre metri.

Presso l’albergo, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il turista. Ogni tentativo non ha avuto successo, e alla fine i medici ne hanno constatato il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo la caduta.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire i contorni della tragedia. In tal senso, scrive Repubblica, i militari dell’Arma hanno ascoltato i testimoni, compreso la moglie della vittima, sotto choc per quanto accaduto.