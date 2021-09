La bella showgirl Raffaella Fico ha fatto il suo ingresso nel Grande Fratello Vip lunedì scorso, la sua entrata è stata da star

Raffaella Fico è entrata nella casa del Grande Fratello Vip da vera star, ha ballato insieme ad alcuni ballerini vestita con un body bianco e tacchi a spillo, che meraviglia. La 33enne Campana ha fatto subito colpo con la sua entrata, ma non ci aspettavano nulla di meno da lei che è una showgirl vera fino in fondo. Sicuramente nel reality farà impazzire tutti gli uomini, anche se lei si dichiara fidanzata e quindi non aperta a voler conoscere qualcuno. Ma poi si sa una volta all’interno delle casa le dinamiche cambiano.

Raffaella Fico torna in un reality a distanza di quasi 10 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Sono passati quasi 10 anni dall’ultimo reality a cui ha partecipato la bella Raffaella Fico. Si trattava dell’Isola dei famosi. Alle spalle la Fico ha una bella carriera in televisione, come valletta e conduttrice. In passato è stata anche nominata Miss Grand Prix. La Fico aveva già partecipato al Grande Fratello ma la versione normale che andava in onda anni fa. A quell’epoca la sua partecipazione aveva fatto molto discutere sopratutto alla sua uscita, quando dichiarò che avrebbe messo all’asta la sua verginità per una cifra altissima. In questo modo avrebbe capito chi realmente fosse interessato ad averla. Tuttavia tempo dopo la Fico ha ammesso che era solamente una trova pubblicitaria per far parlare di se.

In questi anni la Fico ha fatto discutere non tanto per la sua carriera ma per bensì per le sue molte relazioni amorose. Da Cristiano Ronaldo, a Mario Balotelli da cui ha avuto la figlia Pia, con cui ha avuto difficoltà per il riconoscimento da parte di Balotelli che inizialmente l’ha rifiutata. Arriviamo poi alle più recenti storie, tra cui quella con il figlio del noto cantante Umberto Tozzi, Gianluca Tozzi ad arrivare all’imprenditore Giulio Fratini. Ad oggi la Fico sarebbe invece fidanzata con un’altro imprenditore molto noto, si tratta di Piero Neri. Uno dei fondatori di Neri Group: Maritime Solutions che è un importante e redditizia impresa mercantile toscana.

Insomma un’ottimo partito come piace alla showgirl. Staremo quindi a vedere se la Fico manterrà il suo impegno nei confronti dell’imprenditore saldo oppure verrà meno. Indubbiamente ci si aspetta molto dalla sua partecipazione al reality. Stasera ci sarà la seconda puntata del Grande Fratello Vip su canale 5 alle 21.30.