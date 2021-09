La nota gieffina Raffaella Fico sposta l’attenzione dei suoi fan dalla casa del “GF VIP” ad una nuova creazione “di fuoco”. Il forte impatto sarà inevitabile.

Una delle più chiacchierate e seguite showgirl, attualmente presenti alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, nonché prolifica modella di origini partenopee, ben conosciuta al pubblico per la sua vena particolarmente estrosa, continua a voler far parlare di sé. La Raffaella Fico del dichiarato “vivi e lascia vivere”, ed amata per la sua chioma da leonessa è pronta a stupire ancora.

A tredici anni di distanza dalla sua prima esperienza attraverso la Porta Rossa, la soubrette classe 1988, desidera cogliere l’occasione di questo prorompente soggiorno televisivo per inaugurare un suo nuovo trionfo sulle scene. “Un trionfo di fuoco“, da adesso disponibile sul web.

Leggi anche —>>> “Quel vestito lo amo su di te” Andrea Delogu divina: con lei si sogna sempre – FOTO

Raffaella Fico, trionfo di fuoco per il lancio della nuova hit: “non risparmiarci…”

PER VEDERE RAFFAELLA FICO NEL “TRIONFO DI FUOCO”, VAI SU SUCCESSIVO.