Una new entry ha fatto gioire la Royal Family. Elisabetta è diventata bisnonna per la dodicesima volta.

La lista dei pronipoti della Regina Elisabetta si allunga? A confermalo è stato un annuncio ufficiale della Royal Family con il quale è stato comunicato al mondo l’ingresso di una new entry a Palazzo. Sono ore di gioia per tutti i windsor e per la Sovrana che diventa così bisnonna per la dodicesima volta.

A dare queste forti emozioni è stata la principessa Beatrice di York che ha dato alla luce la sua prima figlia, nata dalla sua relazione con Edoardo Mapelli Mozzi. La piccola è uscita dal grembo materno la notte del 18, poco prima di mezzanotte, dando una gioia immensa ai genitori e a tutti reali.

Il parto si è tenuto al Chelsea an Westmister Hospital e ha visto nascere una bellissima bambina, di circa 2,8 kg, di cui tuttavia non è stato ancora svelato il nome.

Royal Family gioia immensa: Beatrice di York diventa mamma

Sono ore di festeggiamenti nella Royal Family a seguito della nascita della prima figlia di Beatrice di York. La figlia di Andrew, secondogenito della Regina, e Sara Ferguson è sposata dal 2020 con Edoardo Mapelli Mozzi, sviluppatore immobiliare inglese multimiliardario di origini italiane che ha rapito il cuore di Beatrice in meno di 12 mesi.

La principessa si è distinta dalla sorella Eugenia, che ha convogliato a nozze dopo 7 anni di storia con Jack Brooksbank, e dal cugino William che ha detto sì alla sua Kate dopo 8 anni di relazione. Tempi più brevi per Harry e Meghan Markle che a seguito di un anno di frequentazione si sono uniti in matrimonio per poi dopo 24 mesi dire addio ai reali.

Per Beatrice invece il grande giorno è arrivato prima di 360 giorni dall’inizio della sua storia con Edoardo al fianco del quale ha costruito la sua famiglia. Un nido d’amore a cui si aggiunge la loro prima bimba.

Elisabetta sta vivendo così forti emozioni. Il suo ultimo post sui suoi social ufficiale aè dedicato proprio al lieto evento che ha convolto la nipote.