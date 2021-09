Non sembrano essere le persone adatte da contattare in caso di aiuto: scopriamo su quali segni zodiacali non si può contare e perché

Delusione e rammarico, ecco cosa potrebbe scaturire dal tentativo di fare affidamento su questi segni zodiacali. Non si tratta necessariamente di cattiveria ma il più delle volte disattenzione, pigrizia, insicurezza, superficialità, sono solo alcune delle cause che portano le persone a non essere viste come punti di riferimento. Scopriamo in particolare quali segni rientrano in questa categoria.

I segni zodiacali sui quali è meglio non fare affidamento

Tra i segni zodiacali sui quali è meglio non fare affidamento troviamo l’Ariete che appare particolarmente distratto. La sua attenzione potrebbe essere distolta in qualsiasi momento, portandolo a non ascoltare o a non badare troppo a quello che lo circonda. Per questo motivo è spesso in ritardo o si dimentica di quello che gli viene detto, la sua testa sembra essere sempre fra le nuvole.

Non si può contare neanche sul segno del Cancro, soprattutto quando si tratta di organizzare attività. Tentare di coinvolgerlo è pressoché impossibile, a causa della sua innata pigrizia tenterà infatti di sottrarsi e anche quando darà risposta affermativa potrebbe dare buca all’ultimo. Mai fare affidamento su di lui, i piani potrebbero fallire miseramente.

In questa categoria troviamo anche i Gemelli che appaiono come persone sulle quali è meglio non contare soprattutto per la loro volubilità. La loro opinione è facilmente influenzabile e potrebbe cambiare con una velocità piuttosto allarmante. Per questo motivo non si può fare affidamento su di loro perché non si tratta di persone ferme e convinte e qualsiasi cosa potrebbe far cambiare loro idea.

Infine un altro segno impossibile da vedere come punto di riferimento è quello dei Pesci che sembrano vivere in una realtà parallela. Si tratta di uno dei segni più sensibili ed empatici, quindi ogniqualvolta finirà per deludere le aspettative non lo farà intenzionalmente. Le persone nate sotto i Pesci sono semplicemente molto distratte, immerse nel loro mondo alternativo e con la testa perennemente fra le nuvole. Finiranno per essere spesso in ritardo, dimenticare la parola data e appuntamenti presi o non riusciranno a rappresentare una solida spalla sulla quale appoggiarsi.