Serie B, risultati e classifica dopo 5ª giornata di campionato

Con le partite che si sono disputate mercoledì è terminata la 5ª giornata del campionato di Serie B 2021/22.

Il quinto turno del torneo cadetto si è aperto lunedì con la gara tra Frosinone e Brescia. Una sfida ricca di gol che si è conclusa con un pareggio per 2-2. Ad aprire il match è stata la rete degli ospiti, siglata da Massimo Bertagnoli all’11’.

Poi i ciociari hanno ribaltato il risultato grazie alle realizzazioni segnate da Francesco Zampano al 38′ e da Luigi Canotto al 43′. Al 90′ il definitivo gol, realizzato da Stefano Moreo, che ha permesso alle Rondinelle di riprendere la squadra avversaria.

Nella giornata di martedì larga vittoria per il Benevento, che ha avuto la maglio per 4-1 sul Cittadella. Giallorossi in vantaggio al 5′ con la rete di Gennaro Acampora al 5′. Pareggio dei veneti al 13′ grazie alla realizzazione di Orji Okwonkwo al 13′.

Nella ripresa i campani sono tornati avanti ed hanno quindi chiuso la partita grazie alla tripletta siglata da Gianluca Lapadula al 69′, all’84’ e all’86’.

Vittoria esterna per l’Ascoli sul campo dell’Alessandria per 1-3. Bianconeri in vantaggio all’11’ con il gol di Federico Dionisi. Raddoppio al 38′ con la rete di Eric Botteghin. Terza realizzazione segnata da Michele Collocolo al 58′. Inutile il gol di Simone Palombi al 68′ per i piemontesi.

Successo fuori casa anche per il Lecce, che ha battuto il Crotone con un netto 0-3. Doppietta segnata da Francesco Di Mariano al 4′ e al 23′. Terza rete realizzata da Gabriel Strefezza al 69′.

Ancora 3 punti per il Pisa, che ha battuto per 2-1 il Monza. Padroni di casa avanti con la realizzazione di Giuseppe Sibili al 7′. Secondo gol dei nerazzurri al 53′ con Lorenzo Lucca al 53′. Ospiti in dieci al 47′ a causa dell’espulsione di Luca Calderola. Al 64′ la rete dei lombardi segnata da Dany Mota.

Cosenza vincente per 2-0 sul Como grazie ai gol di Gabriele Gori al 14′ e di Vincenzo Millico al 90′.

Cinque gol tra SPAL e Vicenza nel match che si è concluso per 3-2. Spallini in vantaggio al 30′ con la realizzazione di Demba Seck al 30′. Pareggio dei veneti al 37′ con l’autogol di Elio Capradossi.

Padroni di casa di nuovo avanti con Federico Viviani al 53′ e quindi autori anche della terza rete con Lorenzo Colombo al 62′. Inutile la realizzazione in pieno recupero da parte degli ospiti con Federico Proia al 90+4′.

Pareggio per 1-1 tra Pordenone e Reggina. Neroverdi avanti con il gol di Luca Magnino al 43′. Pari degli ospiti grazie alla rete di Andrej Galabinov all’85’. Cartellino rosso per Adam Chrzanowski al 90+3′.

Nella giornata di ieri vittoria della Ternana sul Parma per 3-1. Prima realizzazione degli umbri al 66′ con Frederik Sorensen. Raddoppio al 75′ con il gol di Marino Defendi. Un minuto più tardi i ducali tornano in partita con la rete di Adrian Benedyczak. Quindi gara chiusa dai padroni di casa all’87’ con la realizzazione di Cesar Falletti.

Netto successo del Perugia sul campo della Cremonese per 0-3. Marcature aperte da Francesco Lisi al 14′. Secondo gol segnato da Gianmaria Zanandrea al 29′, poi espulso al 41′. Infine la rete di Christian Kouan al 79′.

Serie B, i risultati delle partite della 5ª giornata di campionato

Alessandria-Ascoli 1-3: 11′ Dionisi (As), 38′ Botteghin (As), 59′ Collocolo (As), 68′ Palombi (Al)

Benevento-Cittadella 4-1: 5′ Acampora (B), 13′ Okwonkwo (C), 70′ Lapadula (B), 84′ Lapadula (B), 86′ Lapadula (B)

Cosenza-Como 2-0: 14′ Gori (CS), 90+1′ Millico (CS)

Crotone-Lecce 0-3: 6′ e 23′ Di Mariano (L), 69′ Strefezza (L)

Pisa-Monza 2-1: 7′ Sibilli (P), 53′ Lucca (P), 64′ Dany Carvalho (M)

Pordenone-Reggina 1-1: 43′ Magnino (P), 85′ Galabinov (R)

Spal-Vicenza 3-2: 30′ Sech (S), 37′ aut. Capradossi (V), 53′ Viviani (S), 62′ Colombo (S), 90+4′ Proia (V)

Ternana-Parma 3-1: 66′ Sorensen (T), 75′ Defendi (T), 76′ Benedyczak (P), 87′ Falletti (T)

Cremonese-Perugia 0-3: 14′ Lisi (P), 29′ Zanandrea, 79′ Kouan

La classifica dopo la 5ª giornata del campionato cadetto

Pisa 15

Ascoli 12

Brescia 11

Benevento 10

Cremonese, Frosinone, Reggina, Cittadella 9

Lecce, Perugia 8

SPAL, Parma, Cosenza 7

Monza 6

Ternana 4

Crotone 3

Como 2

Pordenone 1

Vicenza, Alessandria 0