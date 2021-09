Shaila Gatta senza reggiseno, la giacca si apre e si vede tutto – FOTO

Shaila Gatta, l’ampia apertura frontale fa venire fuori il lato A da urlo. Sotto la giacca la pelle appare nella sua naturalezza.

Bellissima e talentuosa Shaila Gatta, l’atletica ex velina infatti ammalia tutti con le sue foto che sono sempre una bomba di Eros. Fisico marmoreo e quelle curve che mandano in tilt il web ogni volta che la ballerina decide di postare del nuovo contenuto. Noi siamo soliti vederla in versione acqua e sapone; le sue storie parlano chiaramente…spesso dedita ad intensi allenamenti, la Gatta ha una mission per i suoi fans, quello di garantire il proprio supporto psico-fisico.

Come aveva accennato infatti la scorsa settimana, Shaila – scusandosi per gli intensi ritmi lavorativi – si era messa a disposizione offrendo il proprio contributo su allenamenti e alimentazione.

Shaila Gatta senza reggiseno: il web va a fuoco

