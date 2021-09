La bella influencer Soleil Stasi è apparsa ieri sera al Grande Fratello Vip in forma più che mai con indosso un abito scosciato

Soleil Stasi nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, ha indossato un abito con ampio spacco laterale su entrambe le gambe. Con il suo corpo e quell’abito ha stregato tutti quanti. L’influencer è diventata nota al pubblico grazie alla partecipazione a Uomini e Donne dove fu scelta dal tronista Luca Onestini. Dopo poco però la loro storia finì e lei cominciò a frequentare un altro ex tronista, con il quale Onestini aveva discusso più volte, si tratta di Marco Cartasegna.

Soleil Stasi inizia il reality del GF Vip con il botto, prima serata prima litigata

Per chi ha già avuto modo di conoscere Soleil Stasi nei vari programmi a cui ha partecipato, Uomini e Donne e anche l’isola dei famosi, saprà che ha un carattere molto forte, provocatorio e competitivo. Per questo motivo è una candidata perfetta per questo reality, il suo tono irriverente e la sua voglia di emergere sicuramente troveranno sollievo in questo programma. Difatti la prima serata di nomination, la Stasi ha già discusso con un’altra concorrente. Si tratta di Raffaella Fico, la Stasi l’ha nominata sotto consiglio di Signorini che le ha comunicato che la Fico la guardava male. Raffaella ha cominciato a dire che inizialmente le stava antipatica ma che si era ricreduta, invece ora è tornata all’opinione originale.

La Stasi poi ha pronunciato le parole “My bitch” che significa stronza in inglese e la Fico non l’ha mandata giù sostenendo che non è stato carino e anzi l’ha offesa. Le dinamiche iniziano prestissimo in questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, le personalità all’interno del reality sono davvero forti quest’anno. Ci si aspettano retroscena scoppiettanti. Nel video presentazione la Stasi è partita sin da subito con il piede di guerra. Ha affermato che non tollera i pre concetti e pregiudizi e quindi se dovesse trovare qualcuno all’interno della casa che li ha, sicuramente ci si scontrerà.

Inoltre ha affermato che può essere molto peggio di quanto non si immagino gli altri. Insomma la premessa già era tosta ed entrando nella casa abbiamo già potuto osservare il carattere sfrontato e scontroso della bella influencer. Come ha detto lei alla fine del suo video di presentazione, ne vedremo delle belle!