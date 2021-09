Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata. Niko e Franco sono sempre più vicini alla verità, intanto Silvia rischia di farsi scoprire da Michele

Terzo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap opera più amata della televisione. Silvia sta continuando a tradire Michele e sta amando la sua doppia vita, l’adrenalina ed il pericolo, ma le cose potrebbero mettersi davvero male per lei nel prossimo episodio. Infatti Silvia, per stare con Giancarlo, dimenticherà di presenziare ad un appuntamento molto importante per Michele. A questo punto, suo marito si chiederà dov’è che Silvia sparisce di continuo da un po’ di tempo a questa parte.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Intanto continuano i problemi per Renato. Susanna non da segni di volersi svegliare e Poggi è l’unico ad essere stato indagato per la sua aggressione, le cose potrebbero mettersi davvero male, per questo motivo Niko e Franco hanno deciso di intraprendere delle indagini parallele a quelle della polizia. E, incredibilmente, i due si ritrovano sempre più vicini alla verità: riusciranno Niko e Franco a scoprire chi è che ha aggredito Susanna quella notte nello studio? Nel frattempo, Giulia si prepara ad incontrare Manilo in carcere. Nonostante si fosse ripromessa di farsi da parte, il senso di protezione nei confronti della sua ex futura consuocera prevale sul resto. Cosa accadrà dunque in carcere tra Giulia e Manilo?

Intanto Mariella e Guido continuano a discutere sulla decisione di assumere Alberto come avvocato per la causa del loro incidente: Guido è indeciso perché non sa se credere davvero al fatto che Alberto Palladini sia cambiato.