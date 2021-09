“Uomini e Donne” anticipazioni 21 settembre: brutte notizie per Gemma

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata martedì 21 settembre. Gemma Galgani non ha ancora trovato qualcuno disposto a corteggiarla: Ida, al contrario, sta vivendo un bel momento

Secondo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi più seguito della nostra televisione. Andiamo a vedere cosa sta succedendo ai due tronisti, Joele e Matteo: i due, pur essendo molti diversi, sono entrati in competizioni perché sono interessati alla stessa ragazza. A Matteo non è piaciuto il fatto che lei abbia deciso di uscire con entrambi, così ha deciso di cederla a Joele nonostante lei avesse detto di preferire Matteo all’altro tronista.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Poke mania, l’Hawaii non è mai stata così italiana. Perchè questa tendenza?

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I. s o d a U o m I n I e D o n n e ( @ u o m I n I e d o n n e )

Intanto prosegue a gonfie vele la frequentazione tra Ida e Marcello, che è arrivato nel programma solo per corteggiare lei. I due sono usciti insieme e si sono anche dati un bacio. Il cuore di Ida sta tornando a battere dopo quanto accaduto con Riccardo: Marcello sembra la persona perfetta per lei ed Ida ce la sta mettendo tutta per non illudersi, ma Marcello le piace davvero tanto e spera che le cose tra di loro possano funzionare. Non sta invece andando bene per Gemma Galgani, che aveva cominciato questa edizione piena di buoni propositi, soprattutto dopo i suoi ultimi ritocchini. Tina ha fatto notare che non è servito a nulla ricorrere alla chirurgia estetica, anzi, la situazione è solo peggiorata perché siamo alla terza puntata e non è ancora arrivato nessun uomo per lei.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Il Paradiso delle Signore”, addio a uno dei personaggi più famosi. Il motivo

Ci sarà l’ennesimo scontro tra Gianni e Armando, che sembrano non avere alcuna intenzione di provare ad andare d’accordo l’uno con l’altro. Gemma e Isabella litigheranno ancora una volta: il pubblico sarà dalla parte di quest’ultima.