“Uomini e Donne” anticipazioni della puntata di mercoledì 22 settembre

Domani andrà in onda il terzo appuntamento della settimana con Uomini e Donne: è ancora sconto tra Gemma e Isabella, intanto prosegue il trono dei giovani

Uomini e Donne si prepara al terzo appuntamento della settimana. Gemma e Isabella continuano a non andare d’accordo e a scontrarsi, e quasi tutti in studio sono dalla parte di Isabella che è diventata una delle preferite del parterre da quando è arrivata lo scorso anno. Gemma per il momento è concentrata sulla ricerca dell’amore: con Filiberto non è andato affatto bene l’appuntamento, e dunque è arrivato il momento di continuare ad uscire in esterna anche con qualche uomo nuovo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —>>> 21 Settembre. “Che barba, che noia” questi ultimi undici anni senza di LEI: il ricordo indelebile

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a U o m I n I e D o n n e ( @ u o m I n I e d o n n e )

Andrea Nicole invece si sta trovando molto bene con Ciprian, un bellissimo ragazzo con cui si sta scambiando molteplici messaggi e con cui ha avuto un appuntamento che è andato molto bene. Lui ha dimostrato di non avere affatto alcun tipo di pregiudizio nei suoi confronti Anche Roberta sta proseguendo il suo trono a gonfie vele. Lo stesso non si può dire dei ragazzi, Joele e Matteo, che sono in competizione perché interessati alla stessa ragazza. Intanto Matteo ha deciso di dare una seconda possibilità a Maria, che durante la prima esterna gli è piaciuta particolarmente. Le altre ragazze non apprezzano la sua decisione di riportarla in esterna, perché durante la prima puntata è parsa troppo arrogante e poco giusta per lui che aveva detto nel video di presentazione di volere una ragazza semplice.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —>>> Alfonso Signorini è crisi totale: la notizia che nessuno voleva leggere. I dettagli

Gemma invece sta valutando se uscire o no con l’uomo del parterre che nell’ultima puntata andata in onda le ha chiesto di ballare ma non ha fatto in tempo.