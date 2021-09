Hai ancora voglia di viaggiare, le vacanze sono durate troppo poco e non ha avuto tempo di goderti a meglio quei giorni di Relax. Niente paura, esiste la soluzione adatta a te.

Immaginiamo già la scena, sei un ufficio, davanti al pc e fissi il monitor viaggiando con la mente, in un attimo sei al mare e l’attimo dopo in montagna per balzare subito in una spa, in una Città europea o al lago. Le tue vacanze estive sono durante veramente poco o addirittura non le hai proprio fatte, quindi hai voglia di evadere, di vedere gente, di scoprire nuovi luoghi.

Se vorresti andare ovunque ma non hai le idee ben chiare, niente paura, a proporti le mete più gettonate del momento ci pensiamo noi. Devi solo scegliere dove andare e partire, si vive una volta sola goditela finché puoi.

Le mete di settembre ed ottobre, se vuoi partire devi assolutamente andare qui

Scegli la meta, prepara la valigia e parti che il mondo ti aspetta. Tra le mete più gettonate di questo periodo ti indichiamo:

EGITTO, con il primo calo delle temperature cosa c’è di meglio che un posto caldo, accogliente e rilassante? Vola a Sharm el-Sheikn, Marsa Alam, Marsa Matrouh. Il mar Rosso ti aspetta.

MAROCCO, KENYA, ZANZIBAR, escursioni e benessere sono le parole più gettonate. In questi luoghi il tuo viaggio avrà tutto un altro sapore, scoprirai delle bellezze mai viste prima.

DUBAI, uno dei posti più lussuosi al mondo. A Dubai troverai benessere, divertimento e meraviglia. Questa è la meta perfetta per stupire il tuo partner con una super sorpresa. Prenota i biglietti e parti, non te ne pentirai.

REPUBLICA DOMENICANA, spiagge, sole, mare, relax e divertimento. Anche la Repubblica Domenicana è un luogo perfetto da vivere da soli o in compagnia. La bellezza dei posti ti lascerà senza parole.

CUBA, per un viaggio fuori dal comune. I posti, i sapori, gli odori di questa terra non li dimenticherai mai più. Cuba è perfetta se vuoi provare emozioni forti ed indimenticabili. GRAN CANARIA, una meta intramontabile perfetta per due innamorati, rovine, deserti, natura. E’ il posto perfetto per amarsi e promettersi amore eterno.