La bellissima modella Victoria Varga ha condiviso su instagram una serie di foto del suo weekend sa sogno al mare

Viky Varga, la bellissima fidanzata del calciatore Graziano Pellè ha condiviso le foto del suo weekend da sogno tra bikini minuscoli, colazione ricca con vista mare e spiaggia comoda con sabbia. Questi sono i tipici weekend che trascorre la bella modella presso hotel di lusso in Grecia e in giro per il mondo.

Victoria Varga una vita da star per la modella ungherese

La modella Victoria Varga sta vivendo una vita da star insieme al suo Graziano. I due non si sono fermati un secondo questa estate. Hanno viaggiato da Dubai a Mykonos, dalla Sardegna a Positano. Questi sono solo alcuni dei luoghi meravigliosi che la coppia ha visitato questa estate. E mentre Pellè si allena sul campo da calcio, la sua bella fidanzata gira per le strade della città sfoggiando outfit incredibili e sfilando ovunque vada. Oggi ha inaugurato la stagione autunnale con delle giacchette. Certo ormai l’estate è finita e si cominciano a tirar fuori le giacche, gli stivali e pantaloni lunghi. Ma se sei Viky Varga non temi l’inverno perché la vita è bella e c’è sempre qualche luogo meraviglioso da visitare anche durante il periodo più freddo.

A breve dovremmo vedere la Varga anche in bianco, infatti è passato un anno dall’emblematica proposta di matrimonio che Pellè ha organizzato per la sua bella in cima al noto albergo a Dubai. Una delle proposte più romantiche mai viste, eppure di matrimonio ancora non si parla. La Varga non ha nemmeno dato un indizio su un eventuale location ne sul suo abito. Sembra che la cerimonia sia stata messa in standby. Forse la colpa è della pandemia, i due vogliono aspettare tempi migliori quando per accedere ad un matrimonio non occorrerà sfoggiare un green pass. Certo è comprensibile. Magari invece sono solo molto indecisi su tutte le pianificazioni della cerimonia.

Insomma per il momento niente nozze, aspettiamo però con ansia aggiornamenti su questo lieto evento. Di certo tutti i 593 mila followers della Varga non vedono l’ora di vederla vestita di bianco. Qualche giorno fa ha partecipato ad un party d’inaugurazione del marchio di abiti da sposa Atelier Emè e molti followers hanno chiesto se avesse già scelto l’abito. La modella non ha però risposto.