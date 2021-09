“Saranno giorni lunghi da aspettare”. Violante Placido: la sopresa in tv. Classe infinita insieme a LEI – FOTO

Violante Placido. La straordinaria attrice, figlia d’arte, è stata ospite del programma “Detto Fatto” su Rai Due di Bianca Guaccero per presentare insieme un loro imminente progetto

“Una cara amica, una persona con cui ho diviso il set per mesi” – con queste parole la presentatrice Bianca Guaccero ha introdotto Violante Placido negli studi del suo programma di Rai Due, “Detto Fatto”, in un cross over che si svelerà giovedì 23 settembre.

Le due artiste sono state coinvolte, infatti, nella produzione della serie televisiva “Fino all’ultimo battito” per la regia di Cinzia TH Torrini. Protagonista insieme a loro sarà l’attore Marco Bocci.

Violante Placido: incantevole in giallo. L’attesa sta finendo

Violante Placido e Bianca Guaccero, attentissime a non dare troppe anticipazioni sulla trama della fiction che le vedrà coinvolte a breve, hanno raccontato alcune dinamiche dei rapporti dei loro personaggi.

A quanto pare si tratterà di un antagonismo bello e buono, scoppiettante, due donne molto diverse tra loro al punto che le scene condivise, per forza di cose, sono state poche. Tuttavia, è evidente l’affiatamento e l’amicizia nata dall’altro lato delle telecamere.

Per dare un’indicazione in più, si sono esibite egregiamente a “Detto Fatto” in un pezzo storico di Patti Pravo, la celebre “Pensiero stupendo”. Il testo recita le seguenti parole: “E tu, e noi, e lei fra noi”, suggerendo, quindi, una diatriba amorosa che vede coinvolto il protagonista maschile dell’opera.

Violante Placido ha usato i suoi canali social per ringraziare la collega dell’ospitalità nel suo programma. Indossava un mini dress giallo, molto elegante, in pizzo. Ha un seguito di oltre 50mila follower su Instagram, piattaforma che usa per informare sui suoi pensieri e sugli impegni lavorativi.

“Grazie per un momento di leggerezza insieme, e aver potuto solleticare la curiosità del pubblico per l’uscita di ‘Fino all’ultimo battito’ “ – ha scritto in didascalia.

I suoi fan non hanno potuto far altro che apprezzare tramite commenti: “Saranno lunghi giorni da aspettare (prima di poter vedere la fiction, ndr)”, scrive qualcuno. Manca poco, tutti sintonizzati su Rai Uno dal 23 settembre.