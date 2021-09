Alcol: la soluzione dell’OMS per prevenire 5mila decessi all’anno

L’alternativa dell’OMS è stata proposta lunedì 20 settembre: raddoppio delle tasse su tutte le bevande alcoliche.

Allarmata da uno studio realizzato da The Lancet sul numero di tumori e decessi legati all’alcol in Europa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha proposto questo lunedì 20 settembre di raddoppiare le tasse sulle bevande alcoliche in tutta Europa. La proposta include inoltre sia la riduzione degli orari di vendita dei prodotti sia la soppressione definitiva dal palinsesto dei messaggi pubblicitari a essa correlati.

Una soluzione efficace: le stime di The Lancet

“Today, in many of the countries of the Region, current levels of taxation remain low. That’s why WHO/Europe recommends increasing taxes on alcoholic beverages as one of the best measures with potentially high impact,” says Dr Jürgen Rehm, an author of the study.

La soluzione è stata annunciata dal Dott. Jürgen Rehm, autore dello studio. L’ultimo post Twitter dall’account ufficiale del ricercatore conferma l’alternativa suggerita dall’istituto con sede a Ginevra: “Oggi, in molti dei Paesi della Regione [Europea], gli attuali livelli di tassazione restano bassi. Ecco perché l’OMS/Europa guarda all’aumento delle tasse sulle bevande alcoliche come una delle migliori misure con un impatto potenzialmente elevato.” Secondo le stime riportate dalla nota rivista scientifica The Lancet, se applicata, la nuova misura di prevenzione lanciata dall’OMS potrebbe evitare ben 10.700 casi di cancro e 4.850 decessi correlati all’alcol nella sola regione europea; cifra che rappresenta il 6% dei nuovi casi e decessi per tumori legati al consumo abituale di alcol.

Nessuna consumazione è sicura, avverte l’OMS su Twitter: “Non esiste un livello sicuro di consumo di #alcol per il #cancro. Il rischio di cancro da consumo di alcol aumenta dal primo drink.” In allegato all’avviso vi è il paper scientifico europeo, stilato per avvertire i responsabili politici, gli operatori sanitari e l’opinione pubblica sui 5 principali rischi tra il consumo di alcol e lo sviluppo di malattie cancerogene:

L’alcol provoca almeno sette tipi di cancro I tipi più comuni di cancro dovuti all’alcol differiscono in base al genere Il rischio di cancro da consumo di alcol aumenta dal primo drink L’uso di tabacco e alcol moltiplica i rischi di cancro I tumori dovuti al consumo di alcol sono prevenibili

La scheda informativa, pubblicata in occasione della Settimana europea contro il cancro 2021, ha lo scopo di formare una regione europea WHO SAFER, libera dai danni causati dall’assunzione di alcol.

Fonte Euro Who