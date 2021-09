“La seconda FOTO è wow”, Antonella Fiordelisi sotto il vestito nulla, sguardo fulminante: bella da impazzire

Antonella Fiordelisi lascia tutti a bocca aperta con un colpo di bellezza raffinata e con quel pizzico di malizia in evidenza: strepitosa.

La “verve” sportiva di Antonella Fiordelisi è passata in secondo piano rispetto all’ultima pubblicazione su Instagram. La web influencer si mostra sempre più senza rivali durante gli scatti e le videoclip postate sul web.

Sulla cresta d’onda della Vignali, l’ex concorrente di Temptation Island cerca sempre “rifugio” nella sua encomiabile bellezza. La perfezione la fa assolutamente da padrona durante le pose memorabili che accendono la passione tutta d’un fiato.

La schermitrice italiana vanta alle spalle una carriera illustre. Dapprima il conseguimento della Laurea in Scienze Politiche, poi la consacrazione nel settore sportivo. Durante il suo percorso professionale ha anche portato a casa una medaglia di “Bronzo” al termine dei campionati cadetti in quel di Cagliari nell’ormai lontano 2017.

La Fiordelisi ha fatto parlare di sè anche in tv, in seguito alla partecipazione a diversi reality show che hanno innalzato le aspettative di visibilità, oltre a far innamorare volti già blasonati del mondo del gossip come Francesco Chiofalo

NON PERDERTI ANCHE —> “..il decesso della mia autostima”, Belen Rodriguez, fondoschiena in primo piano, unica: FOTO bollenti

Antonella Fiordelisi infiamma Instagram con un primo piano vietato ai minori – FOTO

PER VEDERE LO SCATTO DI ANTONELLA FIORDELISI, VAI SU SUCCESSIVO