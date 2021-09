“Amore mio preziosa”, Antonella Mosetti lo spacco laterale è da crepacuore: una dea – FOTO

Antonella Mosetti strapazza i cuori dei followers con uno scatto in lontananza da crepacuore. Lo spacco laterale è illegale: i dettagli.

La showgirl ed ex regina di “Non è la Rai“, Antonella Mosetti ha fatto il pieno di likes in occasione di uno scatto che ha fatto innamorare tutti i suoi followers a prima vista.

L’opinionista tv di diversi palinsesti della Mediaset ha arricchito in maniera impeccabile la sua bellezza, ricorrendo spesso a metodi estetici che ne fanno di lei una donna dal fascino intramontabile.

Nella speranza di un futuro in tv nelle vesti di protagonista del gossip, Antonella sfoggia un fisico incantevole, nonostante l’età non sia più florida come una volta. Sembra essere tornati ai fasti di un tempo, quando la showgirl tentava telespettatori e presenti in studio con la sua “mise” elegante.

Come se non bastasse, la Mosetti ha fatto rumore anche in amore, dove finora non è riuscita ancora ad incontrare “il principe azzurro”

NON PERDERTI ANCHE — > Nunzia de Girolamo, profilo che ti stordisce: l’ex ministra ha un fisico da 20enne. Unica – FOTO

Antonella Mosetti, una diva straripante su Instagram: eleganza trasgressiva – FOTO

PER VEDERE LA FOTO DELLA MOSETTI SU INSTAGRAM, VAI SU SUCCESSIVO