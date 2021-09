Decespugliatore prende fuoco: uomo muore avvolto dalle fiamme

Un uomo di 63 anni è deceduto nella serata di ieri ad Offida, in provincia di Ascoli Piceno, dopo che il decespugliatore che stava sistemando ha preso fuoco.

Dramma ad Offida, in provincia di Ascoli Piceno, dove nella tarda serata di ieri un uomo di 63 anni ha perso la vita. L’uomo si trovava in un terreno di campagna e, mentre sistemava il decespugliatore per effettuare dei lavori, quest’ultimo ha preso fuoco in pochi secondi. Il 63enne è stato avvolto dalle fiamme che non gli hanno lasciato scampo. All’arrivo dei soccorsi purtroppo non c’è stato nulla dare: i medici hanno potuto solo costatarne il decesso. Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Ascoli Piceno, decespugliatore prende fuoco: 63enne muore avvolto dalle fiamme

Avvolto dalle fiamme mentre si trovava in un terreno. È morto così Enzo Capparè, di 63 anni, nella tarda serata di ieri, martedì 21 settembre.

La tragedia si è consumata nelle campagne di contrada Lava ad Offida, piccolo comune in provincia di Ascoli Piceno. Secondo le prime ricostruzioni, come riportano alcune fonti locali tra cui la redazione de Il Corriere Adriatico, Capparè si era recato presso il terreno e stava sistemando il decespugliatore per dei lavori. Improvvisamente, per cause ancora da chiarire, l’attrezzo agricolo avrebbe preso fuoco dopo la fuoriuscita del carburante. In pochi istanti le fiamme hanno avvolto il 63enne che non ha avuto scampo.

Presso il terreno, dopo la segnalazione, sono arrivati in pochi minuti, gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza, ma per l’uomo era ormai troppo tardi. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile e alla fine hanno costato il decesso dell’uomo, sopraggiunto per le gravissime ustioni riportate.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale che hanno avviato le indagini e gli accertamenti per chiarire cosa possa aver dato origine alle fiamme che hanno avvolto la vittima.