Aurora Ramazzotti irresistibile, la FOTO allo specchio ipnotizza: la ragazza della porta accanto acqua e sapone

La giovane ha condiviso una nuova foto social per concludere la sua serata con gli amici, in jeans e borsa a tracolla è davvero un incanto nella sua semplicità estrema.

Tante le novità nell’aria per Aurora Ramazzotti nei prossimi mesi. Prima ha fatto parte del cast de “Le Iene”, poi è stata inviata nella trasmissione presentata dalla madre Michelle “Vuoi scommettere?” e ancora, alla guida della fascia pomeridiana di “X Factor” tra il 2015 al 2017.

In questi giorni la stiamo vedendo nella nuova campagna pubblicitaria di Pomellato, le foto di lei avvinghiata di gioielli splendidi che le impreziosiscono collo, mani e orecchie sta facendo il giro del web e ovviamente delle maggiori piazze italiane dove si trova il noto brand.

Tra una collaborazione e l’altra però Aurora trova ancora il tempo per coccolare gli amici, come ha fatti ieri sera a giudicare dalle sue ultime Instagram stories.

Aurora Ramazzotti è una bomba, look sbarazzino ma una grinta che affascina

Lo abbiamo detto, tanti gli impegni che la vedranno coinvolta nei prossimi mesi. Uno su tutti è la sua partecipazione dal 27 settembre prossimo al programma “Mistery Land” in onda sulla rete Mediaset affiancata da Alvin.

Aurora riesce però sempre a ricavarsi degli spazi per lei ed il fidanzato, senza tralasciare gli amici come abbiamo visto dalle sue recenti foto pubblicate sui social. Ieri dopo aver trascorso una giornata prima dall’estetista e poi in giro per Milano per varie commissioni, ha scelto di andare a cena per salutare un amico che si trova nella metropoli per la MFW.

Rientrata a casa a tarda notte ha però scattato un selfie nello specchio a figura intera posto all’ingresso del locale.

La vediamo sorridente e felice, jeans a vita lata, top dolcevita nero smanicato, giubbotto di similpelle appoggiato sulle spalle e una borsa a tracolla che le cade sui fianchi. Niente trucco per lei che appare acqua e sapone ma di una bellezza disarmante e decisamente atipica in questo mondo di filtri e ritocchi dilaganti sui social.