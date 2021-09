Il dramma è avvenuto in tarda serata di martedì: erano circa le 21:00 quando l’automobilista ha perso il controllo del veicolo.

Terribile incidente sull’avenue des Champs-Élysées, nel VIII arrondissement di Parigi. La tragedia si è consumata nella tarda serata di martedì 21 settembre. Erano circa le 21:00 quando un’automobilista ha perso il controllo del veicolo e ha falciato quattro pedoni. La notizia è stata annunciata dalla gendarmeria parigina. Secondo quanto riporta il comunicato ufficiale, tra le quattro vittime, tre feriti restano in gravi condizioni; mentre il quarto non è in pericolo di vita.

Il piede della conducente è scivolato dal freno all’acceleratore

La notizia trova conferma nei media locali: l’incidente è avvenuto intorno alle ore 21:00, in prossimità di un semaforo sul noto viale parigino. Stando alle prime ricostruzioni riportate dal Parisien, allo scattare del rosso, la conducente non è riuscita a fermarsi. La sua auto è scattata decisamente in avanti investendo quattro persone. I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Salpêtrière, nel XIII arrondissement della capitale; tre di loro sono gravi, il quarto riporta solo ferite lievi.

Secondo quanto riporta il notiziario francese, l’incidente è causato da un errore accidentale da parte dell’automobilista: “Sono le 21:00: l’autista dell’auto e la sua passeggera si fermano a un semaforo all’altezza del 133 del più famoso viale parigino […] il piede della guidatrice sarebbe scivolato dal pedale del freno a quello dell’acceleratore.” Il veicolo si è così scontrato su uno spartitraffico, investendo quattro pedoni. Uno di loro è stato addirittura trascinato a terra per diversi metri. Tre delle vittime sono state ricoverate in assoluta urgenza nel rinomato centro ospedalieri universitario di Pitié-Salpêtrière; la quarta è rimasta ferita in modo più lieve.

La conducente è stata presa in custodia: tra le ipotesi della polizia locale avanza la pista dell’uso del gas esilarante (protossido di azoto).

Le autorità locali hanno annunciato l’avvio all’inchiesta per determinare con certezza dinamiche e circostanze della tragedia.

