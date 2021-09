“Beautiful”, anticipazioni puntata 22 settembre: Ridge lancia un ultimatum?

Beautiful, anticipazioni 22 settembre: Ridge va a fare visita a Bill Spencer e gli lancia un ultimatum.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy chiedere al dottor Finnegan di prescriverle antidolorifici più forti. Gli antidolorifici da banco sembrano non avere effetto su di lei ed il medico comincia a pensare che il suo sia più un dolore dovuto alla separazione da Liam che un vero e proprio malessere fisico. È evidente che la Forrester stia cercando di stordirsi per non pensare al fatto che la sua vita sta andando in frantumi. Nel frattempo Hope e Liam discutono del futuro di Kelly. Secondo i due è fondamentale che Steffy si prenda il suo tempo per recuperare le energie e schiarirsi la mente senza dover pensare a crescere la figlia. Per questo Hope, in particolare, punta a prendere in affidamento la bambina.

Beautiful, anticipazioni 22 settembre: Finn frena Steffy

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Steffy continuerà ad insistere con il dottor Finnegan per farsi prescrivere gli antidolorifici. Il medico è fortemente contrario e le consiglia piuttosto di parlare con Liam. Secondo Finn è importante che Steffy risolva prima i suoi problemi relazionali, così da non somatizzarli ed accentuare il suo – già precario – stato di salute. La Forrester, tuttavia, non vuole sentire ragioni.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Ridge lancerà un ultimatum a Bill Spencer. Il Forrester andrà alla Spencer Publications per intimare al magnate di allontanarsi da Brooke. Nonostante le incomprensioni che ci sono state tra di loro, Ridge tiene ancora molto all’ex moglie e sogna segretamente di poter tornare da lei.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda mercoledì 22 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.