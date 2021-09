Belen Rodriguez, la showgirl argentina sul set per alcuni scatti che la immortalano in tutto il suo splendore. Bellezza illegale.

Una bellezza come poche quella di Belen Rodriguez, la splendida showgirl argentina che ha ripreso già da tempo i suoi numerosi impegni lavorativi. Una modella ed un’imprenditrice di successo, per la Rodriguez ogni giorno i ritmi sono frenetici ma lei riesce sempre col sorriso e con quella innata sensualità a fare tutto perfettamente.

Da poco la sua collaborazione con Diego Dalla Palma è approdata sul web e in commercio, un mix di colori nella capsule che ben rappresenta le tonalità calde della splendida latina, un successo incredibile. L’ultima foto postata da Belen è su un set e mette in mostra le curve illegali. I fans sono in tilt, soprattutto per quel primo piano bollente.

Belen Rodriguez, fondoschiena in primo piano: trionfo di like

