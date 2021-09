Federica Pellegrini colpisce ancora con uno scatto mozzafiato. Non passa di certo inosservata, guardate che stanga

Aveva appena sedici anni quando per la prima volta si affacciò al mondo delle Olimpiadi, era Atene 2004. Oggi ha trentatré anni e la sua vita è cambiata completamente. Stiamo parlando di Federica Pellegrini, la regina del nuoto ed una delle donne più affascinanti degli ultimi tempi.

Determinazione, coraggio, desiderio e talento l’hanno portata ad affrontare eventi unici e ad ottenere importanti soddisfazioni. Non è stato facile, anzi per certi aspetti è stato molto più difficile di quanto si possa immaginare.

Federica Pellegrini, altezza mezza bellezza e il suo posteriore? – FOTO

Oggi Federica Pellegrini non è soltanto un’atleta, è una campionessa a trecentosessanta gradi che ha fatto della sua passione un sogno. E’ molto seguita dagli italiani, su Instagram vanta di un milione e mezzo di follower che la supportano e sostengono in ogni occasione.

I social sono per lei un diario di bordo dove annotare ogni evento, momenti speciali e prove da superare. Ha condiviso con i fan successi e insuccessi, decisioni importanti ma anche scatti sensuali e più divertenti.

L’ultimo ne è un esempio. Si tratta di una foto sotto alla doccia della Piscina Centro Federale di Verona. Indossa un costume intero e la sua posa accattivante la rende ancora più bella. Si mostra di lato così da mettere in evidenza il suo posteriore prorompente.

Il modo in cui è stata scattata la foto la rende ancora più alta di quanto non lo sia, “Una statua” scrive qualcuno sotto al post, poi ancora “Prestami un po’ della tua bellezza”.

Il futuro della Pellegrini sembra essere già scritto: addio al nuoto e in arrivo tante nuove esperienze come essere uno de membri del Comitato Olimpico Internazionale. Per non parlare del suo ruolo in televisione, “Italia’s got talent” ha bisogno di lei.