“Mandi il cervello in tilt”, Bianca Guaccero di rosso vestita buca lo schermo – FOTO

Bianca Guaccero ha dato il via alle danze del suo programma “Detto Fatto” già da più di una settimana: l’ultima mise per presentare lo spettacolo di oggi è davvero atomica

La conduttrice di “Detto Fatto” ha condiviso una foto prima della messa in onda della trasmissione da lei condotta su Rai 2. Bianca Guaccero oggi ha davvero bucato lo schermo e mandato i follower in estasi.

Il programma che tiene compagnia ai telespettatori della TV di Stato è ripartito il 13 settembre e già ha riscosso consensi e soprattutto ci sono state delle chicche per i telespettatori…

Bianca Guaccero, la foto con lo splendido vestito rosso alla conduzione di “Detto Fatto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Un vestito rosso scuro che scopre le favolose gambe della bella Guaccero è stata la mise indossata dalla conduttrice per la puntata odierna di “Detto Fatto“. Prima ancora quindi della messa in onda della trasmissione ha dato un assaggio ai follower di cosa avrebbero potuto ammirare.

I fan sono rimasti folgorati da cotanto splendore tanto che uno di loro ha scritto: “La sensualità è mandare in tilt il cervello di un uomo pur restando completamente vestita!”. Davvero un ammiratore particolarmente emozionato nel vederla così abbigliata.

Pochi giorni fa durante il programma presentato dalla Guaccero c’è stato un vero e proprio scoop sulla canzone che sta tenendo banco in queste ultimi mesi, “Mille“. Jonathan Kashanian ha rivelato che il tormentone non doveva essere cantato da Orietta Berti ma da Annalisa.

Il lampo di genio è venuto poi a Fedez che ha registrato una sua corista mentre appunto cantava il ritornello e l’ha mandato all’artista 78enne.

A quest’ultima è piaciuto molto e ha chiesto al rapper come doveva interpretare il singolo e lui le ha risposto “cantala come sei tu, come se fossi in doccia”. Da questo è nata la collaborazione che ha portato i due insieme ad Achille Lauro a sfornare una hit di enorme successo.