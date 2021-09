Elisabetta Gregoraci dopo Venezia78 è pronta per Milano fashion week, il suo primo outfit è unico. Tutti i dettagli

Ha sorpreso tutti con i suoi outfit fuori dal comune per “Battiti live”, dove da qualche anno è una delle conduttrici, poi con il suo vestito afrodisiaco a Venezia78 ed infine con un look magnifico per Milano fashion week.

Elisabetta Gregoraci è un vulcano in eruzione, una forza della natura che non lascia spazio a nessun altro. Gli occhi dei fan sono puntati tutti su di lei che dopo la partecipazione al “Grande fratello vip” dell’anno scorso ha conquistato ancora più persone e ammiratori.

Elisabetta Gregoraci, sguardo accattivante ed eleganza unica – FOTO

