Un’artista che non sembra fermarsi mai, tornata alla carica in veste di giudice nella nuova edizione di X Factor. Ecco qualche dettaglio in più sulla carriera e vita privata di Emma Marrone

Per la gioia del pubblico a fare ritorno nella nuova edizione di X Factor c’è anche lei, Emma Marrone, presente per il secondo anno consecutivo. L’artista trova ancora una volta il tempo per conciliare i suoi numerosi impegni e rivestire nuovamente i panni di giudice nel talent. Accanto a lei riconfermati Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli. In questa fase iniziale di audizioni torniamo a occuparci un momento di lei e a ripercorrere insieme i punti salienti della sua carriera.

Chi è Emma Marrone: vita privata e carriera della giudici di X Factor

Nata a Firenze ma cresciuta in provincia di Lecce, il padre Rosario Marrone le trasmette la passione per la musica sin da bambina. Inizia così da giovanissima a esibirsi in alcuni locali, per poi provare il primo vero trampolino di lancio: il programma Superstar Tour nel quale viene inserita all’interno di una girl band chiamata Lucky Star. Pur pubblicando materiale discografico, Emma percorre una strada differente e decide di intraprendere una carriera solista.

Il successo arriva nel 2009 quando entra a far parte della nona edizione del talent di Amici, nella quale conquista il pubblico con il suo talento e la sua spiccata personalità. La vittoria è sua, così come il contratto discografico con l’Universal Music sotto la quale pubblica sei album, un disco live e una raccolta -“Best of ME“- uscita quest’anno per celebrare il suo primo decennio di carriera.

Emma è ad oggi una delle artiste italiane più amate e apprezzate che in questi anni ha avuto l’opportunità di farsi conoscere non solo come artista musicale. Nel 2015 debutta sul palco del Festival di Sanremo come co conduttrice, dopo aver partecipato alla gara canora per ben due volte portandosi a casa la vittoria nel 2012. Maria De Filippi, con la quale ha sempre mantenuto un solido rapporto, le propone il ruolo di direttore artistico degli allievi giunti al serale di Amici. Ruolo che ricoprirà per diversi anni.

Nel 2020 debutta al cinema come attrice, prendendo parte al film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli” e nello stesso anno accetta di partecipare per la prima volta come giudice nella quattordicesima edizione di X Factor.

È stata spesso al centro del gossip per le sue relazioni amorose, in particolare si ricorda il legame con Stefano De Martino -i due si erano conosciuti all’interno della scuola di Amici- e il tira e molla terminato con l’arrivo di Belen Rodriguez. Da allora Emma ha avuto alcuni partner, tra cui l’attore Marco Bocci, e diversi flirt ma nessuno sembra essere riuscito a mantenere un posto saldo nella vita della cantante. Ad oggi si dichiara single.

Dal carattere irriverente, Emma non ha mai avuto timore di mettersi a nudo e mostrarsi per quella che è, senza peli sulla lingua. I suoi fan l’apprezzano anche per questo motivo, per la sincerità con la quale ha sempre condiviso anche i momenti più difficili. Il pubblico ha imparato a conoscerla e ad amarla ed è stato entusiasta di rivederla in veste di giudice nella nuova edizione di X Factor.