Chi è Mika: vita privata, carriera, fidanzato, tutto sul giudice di “X Factor”

È tornato a X Factor l’amatissimo Mika che riveste nuovamente i panni di giudice nell’edizione appena avviata: conosciamo meglio la sua storia

Avviata la nuova edizione di X Factor che debutta come da tradizione con la messa in onda delle audizioni. Invariati i giudici che andranno a guidare i talenti e tra i quali ritroviamo anche l’amatissimo Mika. Considerato insieme a Manuel Agnelli uno dei veterani del talent, è ormai giunto alla sua quinta esperienza come giudice. Tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale internazionale, ripercorriamo in breve la sua carriera.

Chi è Mika: vita, carriera, tutto sul giudice di X Factor

Michael Holbrook Penniman Jr., conosciuto al mondo con il nome d’arte di Mika, è nato a Beirut, in Libano, ma è cresciuto in terra britannica. La sua passione per la musica lo porta a scrivere e a comporre canzoni già dalla tenera età, nella musica trova il modo di sfogare le proprie emozioni e il suo posto sicuro. Nei primi anni Duemila si fa notare pubblicando alcuni brani presso la piattaforma MySpace grazie ai quali un produttore discografico decide di dargli una possibilità.

Il suo primo singolo, pubblicato nel 2007, ha rappresentato anche uno dei primi tanti successi di Mika. Si tratta di “Grace Kelly“, contenuto nell’album di esordio “Life in Cartoon Motion“, dal quale sono stati estratti anche i noti singoli “Relax, Take it Easy” e “Love Today“. Milioni le copie vendute e indelebile il contributo che l’artista è riuscito a dare alla musica pop.

Nel 2013 viene chiamato a partecipare a X Factor Italia come primo giudice internazionale, un’esperienza che gli permette di farsi conoscere meglio dal pubblico italiano. Amato per il suo talento ma anche per la sua personalità, Mika prende maggiore confidenza con la lingua italiana tanto da essere sempre più presente nel mondo televisivo.

Tra numerose ospitate la Rai scommette su di lui affidandogli per la prima volta il ruolo di conduttore di un programma tutto suo, “Stasera casa Mika“. L’artista è uno showman a tutto tondo: intrattiene, intervista, canta ed emoziona. Il cantautore convince e si assicura una seconda stagione, andata in onda nel 2017.

Nonostante i numerosi impegni è la musica a restare la sua priorità. È anche grazie a essa che l’artista è riuscito a venire a patti con la sua sessualità, come ha dichiarato nel 2012 quando ha voluto condividere con il pubblico la sua omosessualità. Accanto a lui, da oltre un decennio, c’è il regista inglese Andreas Dermanis. La coppia convive a Londra da diverso tempo.

Tra un evento internazionale e l’altro, Mika trova il modo di tornare in Italia e lo fa accettando nuovamente il ruolo di giudice nella nuova edizione di X Factor. L’appuntamento con il talent e i suoi protagonisti è per ogni giovedì sera su Sky Uno, Now Tv e Tv8.